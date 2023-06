Vor ÖFB-Hit: Schweden siegt gegen Neuseeland

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einem Sieg im Test gegen Neuseeland auf das EM-Qualifikationsmatch gegen Österreich am kommenden Dienstag in Wien eingestimmt, sie setzten sich am Freitag in Solna mit 4:1 (3:1) durch. Jesper Karlsson (39., 45.+1), Robin Quaison (44.) und Anthony Elanga (92.) hießen die Torschützen in der Friends Arena.