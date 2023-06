Run auf E-Autos bringt Mobilitätsclub unter Druck

In Oberösterreich wurden heuer schon mehr Elektro- als Dieselfahrzeuge neu angemeldet. Das merkt auch der ehrenamtliche Verein der E-Fahrer: Es gilt ein Aufnahmestopp. Weil die Nachfrage nach der Mitgliedschaft so hoch ist, überlegt man dort den Aufbau eines eigenen Netzes an Ladestationen - und zwar bundesweit.