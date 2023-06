Nach Elfer-Krimi: Spanien gewinnt Nations League

Gegenüber den Halbfinali kamen bei Spanien Fabian Ruiz und Marco Asensio in der Mittelfeldzentrale bzw. in der Offensive für Mikel Merino und Rodrigo Moreno. Bei Kroatien ersetzte einzig der junge Martin Erlic in der Innenverteidigung Oldie Domagoj Vida. Altmeister Luka Modric absolvierte seine vielleicht letzte Partie für die „Vatreni“.