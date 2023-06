Gemeinden brauchen mehr Geld für ihre Badeanlagen

Förderquote von bis zu 80 Prozent

Als Gemeindereferent des Landes schlägt Lindner dazu vor, die Förderung an die Projektförderquote der Gemeinden anzupassen, damit finanziell belastetere Gemeinden eine Förderquote von bis zu 80 % erhalten können. Langfristig wird aber - so die weitere Anregung der SPÖ OÖ - eine umfassende „Bäder-Erhaltungsstrategie“ des Landes Oberösterreich benötigt, um den Bedarf an Sanierungen zu erfassen und gezielte Unterstützung für die Gemeinden bereitzustellen. Einen ersten Erfolg vermeldet Lindner dabei auch: „Es wurden unrealistische Vorgaben zur Kostendeckung überarbeitet. Statt starren Kostendeckungsgraden können die Gemeinden nun mittelfristig und belegbar auf eine bessere Kostendeckung hinarbeiten. Dies gibt Zeit und Flexibilität beim Erhalt von Bädern.“