Felix Gall muss Gelbes Trikot wieder abgeben

Die flacheren Etappen am Freitag und Samstag sollten in der Gesamtwertung keine Auswirkungen haben, am Sonntag wird ein 25,7 km langes Einzelzeitfahren die Entscheidung bringen. Gall hatte beim Auftaktzeitfahren über 12,7 km 1:13 Minuten auf Evenepoel verloren, der Belgier gilt als Favorit im Kampf gegen die Uhr.