Ohren-Check rechtzeitig vor dem Sommerurlaub

Der Gehörgang juckt? Die Ursache ist möglicherweise ein Gehörgangekzem, das bei Allergie, Hauterkrankungen oder einem Mangel an Ohrenschmalz auftritt. An sich nichts Tragisches. Halten die Beschwerden an, besser noch vor dem nahenden Urlaub zur ärztlichen Kontrolle gehen. Verstärken sich die Probleme, in den nächsten Tagen ab zum Hausarzt.