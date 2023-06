Pädophiler zerrte in Schwimmbad Kinder in Toilette

Es ist der Albtraum jeder Eltern! Zwei Mädchen im Alter von 4 und 5 Jahren wurden am Mittwochnachmittag in einem Schwimmbad im Tiroler Schwaz von einem Mann in die Toilette gezerrt und begrapscht. Tatverdächtig ist ein 36-jähriger Österreicher. Er konnte von Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nun sitzt der mutmaßliche Triebtäter in Haft!