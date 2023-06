Tag 4: Aktivisten mit Protesten auf der Innbrücke

Nach der Kreuzung im Bereich der Haller Straße, dem Stadtteil Hötting und am Mittwoch erneut im Westen der Stadt, traf die Protestaktion der Klimaaktivisten am Donnerstag die Innenstadt. Seit den Morgenstunden protestieren zahlreiche Aktivisten auf der Innbrücke in die Altstadt. „Wir unterbrechen den fossilen Alltag, um die Gesellschaft wachzurütteln“, heißt es auf den sozialen Medien der Aktivisten. Dir Forderungen waren wie bereits in den vergangenen Tagen: Tempo 100 auf den Autobahnen oder ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen.