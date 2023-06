Zwilling von Barca-Legende Puyol beim Wiener Derby

Ein Blickfang war auch das Inklusionsderby in der Generali-Arena. Die Asse der Special Violets, des Special Needs Team von Rapid und des Special-Olympics-Fußballteams spielten gemischt mit den Ex-Profis Stefan Kulovits, Manuel Ortlechner und Alex Grünwald.Kulovits sagte: „Das Schöne beim Fußball ist, dass alle zusammenfinden. Da ist die Herkunft oder eine Behinderung völlig egal.“ Ortlechner sagte: „Für die Jungs war es ein Erlebnis, in einem Bundesligastadion zu spielen. Sie hatten eine schöne Zeit. Darum geht es.“