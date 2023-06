Riesentorlauf-Spezialist hängt Skier an den Nagel

Top-Ten-Platz als Karriere-Highlight

Insgesamt stand der Riesentorlaufspezialist 76-mal im Weltcup-Starthaus. Zudem kann er auf zwei Olympia-Rennen sowie neun WM-Läufe zurückblicken. Zuletzt punktete Torsti in seiner Abschiedssaison in Adelboden als 24. Am selben Hang feierte er auch 2017 mit einem zehnten Platz sein bestes Weltcup-Ergebnis.