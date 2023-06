Verhaftung nach Einbruchsserie in Schrebergärten

Umfangreiche Ermittlungen mehrerer Polizeidienststellen haben die Beamten zu dem 33-Jährigen geführt. Er soll spätestens seit dem 22. Mai zahlreiche Einbrüche in Schrebergärten und Gartenhäuschen in Innsbruck sowie in Ampass und Hall in Tirol verübt und dabei auch saftige Beute gemacht haben.