Swarovski in Wattens blickt positiv in die Zukunft

Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro geplant

Die Suche nach einem Generaldirektor für Wattens läuft noch, bis Ende des Monats wird aber entschieden. „Wattens wird gestärkt aus unserer LUXignite-Strategie hervorgehen. Wir planen in den nächsten zwei Jahren über 50 Millionen Euro am Standort Wattens zu investieren. Auch in die Nachhaltigkeit“, sagt der Swarovski-Chef.