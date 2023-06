Sorge vor Stau-Chaos im Herzen St. Pöltens

Stau vor Schulzentrum

Wer dorthin möchte, muss über die Schulgasse in die Schneckgasse, die dann in die umgekehrte Richtung als Einbahn geführt wird. Doch Vorsicht: In der Früh und mittags wird es sich dort zumindest bis Ende Juni ordentlich stauen, befindet sich in der Gasse mit dem Mary-Ward-Schulzentrum schließlich eine der größten Schulen der Landeshauptstadt. Zäher als sonst wird es dann auch am parallel zur Promenade verlaufenden Schulring (B 1) sowie beim Bahnhof vorangehen. „Bis Ferienende sollen die gröbsten Arbeiten abgeschlossen sein“, heißt es aus dem Rathaus.