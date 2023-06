DNA überführte Einbrecher mit neun Alias-Namen

Weil er nach einem Einbruch in Wien im Jahr 2014 trotz Geständnis zu zwei Jahren unbedingt verurteilt worden war, log der Georgier die Polizeibeamten nach der neuerlichen Festnahme an. „Ich war das nicht“, gab der 42-Jährige zu Protokoll. Sein Pech: Aufgrund der DNA-Spuren, die ihm an fünf Tatorten in Gänserndorf (NÖ) und Neufeld an der Leitha zugeordnet worden waren, konnte der Mann zweifelsfrei überführt werden. „Ja, ich war das“, sagte der Einbrecher nun beim Prozess am Landesgericht in Eisenstadt.