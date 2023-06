„Schlawiner, ich hoffe, Traum geht in Erfüllung“

Ich wünsche ihm und seiner nunmehr vierköpfigen Familie in erster Linie Gesundheit. Sportlich hoffe ich für David, dass er so lange wie möglich seine Weltklasse-Leistungen zeigen kann. Im Nationalteam wird er seinen Kumpel eines Tages vom Thron stoßen: Sorry, Marko, doch deine Tage als Rekord-Teamspieler werden viel schneller gezählt sein, als es meine waren. Und ich drücke David ganz fest die Daumen, dass ein großer Traum noch in Erfüllung geht. Einer, der ganz Österreich begeistern würde - unser Team zu einer WM-Endrunde zu führen!