Drei EM-Schlager in Alabas „Länderspiel-Hitparade“

Nach der Geburt seines zweiten Kindes geht David Alaba mit viel Rückenwind in sein 100. Länderspiel am Samstag in Belgien. Vor dem Schlager in der EM-Qualifikation blickt die „Krone“ auf die bisher fünf besten Auftritte des Fußball-Superstars im Teamdress zurück: