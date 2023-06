David Alaba? „Auch der Schmäh ist Weltklasse!“

Sein Schmäh ist ebenfalls Weltklasse. Aber da hat er natürlich das Glück, in Wien aufgewachsen zu sein. Denn hier ist einfach der beste Schmäh daheim. Zum „100er“ wünsche ich ihm, dass sich Österreich für die EM in Deutschland und danach auch für die WM 2026 qualifiziert. Eine WM-Teilnahme ist das Einzige, was David in seiner Karriere noch fehlt.