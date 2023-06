MotoGP: Der Fluch der Ex-Weltmeister

Beim Auftakt in Portugal schoss Marc Márquez in Miguel Olivera hinein, beim Comeback nach Mittelhandknochenbruch in Le Mans stürzte der achtfache Champion im Duell mit Jorge Martin, in Mugello rutschte ihm im Rennen das Vorderrad weg. Dabei hat er diesmal nicht übermäßig riskiert: „Ich versuchte, alles unter Kontrolle zu behalten, wollte den Hinterreifen schonen“, versichert der Spanier. Aber: „Uns fehlt das, was allen Honda-Fahrern fehlt.“ Und zwar neben Leistung auch Grip auf dem Vorderrad.