Joachim Standfest übernimmt in Altach

Große Überraschung ist die Beförderung Standfests keine: Der frühere Nationalspieler war im Winter gemeinsam mit Schmidt für die Mission Klassenerhalt ins Ländle gekommen. Binnen kurzer Zeit gelang es ihm, sich ein gutes Standing in der Mannschaft zu erarbeiten - und zwar aufgrund seiner fachlichen wie auch menschlichen Qualitäten. Gemeinsam mit Sportdirektor Roland Kirchler soll er nun einen Kader formen, der in der kommender Saison am besten nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Keine leichte Mission.