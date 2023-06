Golden Knights im Stanley-Cup-Finalduell 3:1 voran

Die Vegas Golden Knights haben am Samstag (Ortszeit) im Stanley-Cup-Finale um den Titel der National Hockey League (NHL) im „best of seven“ auf 3:1 erhöht. Nach einem 3:2-Erfolg in Sunrise bei den Florida Panthers fehlt den Golden Knights nun nur noch ein Sieg auf ihren ersten Titelgewinn. Am Dienstag könnten sie auf eigenem Eis den Sack zumachen.