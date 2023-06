Roland Garros: Ruud gegen Djokovic ab 15 Uhr LIVE

In vier Partien hat der gegen den krampfgeplagten Alcaraz im Halbfinale erfolgreiche Djokovic gegen den Weltranglistenvierten aus Norwegen noch keinen Satz abgegeben. Der Skandinavier Ruud, je zweifacher Turniersieger in Genf und Gstaad, ist grundsolide, taktisch sehr clever, hat aber keinen Schlag, mit dem er die Besten wirklich in Verlegenheit bringen kann. Außerdem ist die Aufgabe am Sonntag (nicht vor 15.00 Uhr/live Servus TV) geradezu übermenschlich.