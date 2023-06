„Traumsturm“ bei Djokovic in Roland Garros

Mbappe bleibt

Mbappe hingegen hat (hoffentlich) noch viele Jahre im Profifußball vor sich. Unmittelbar weiterhin in Paris bei PSG. „Ich bin glücklich und ich werde in der nächsten Saison hier sein“, sagte der französische Vize-Weltmeister nach seiner Auszeichnung zum besten Spieler der Ligue 1 vor knapp zwei Wochen. Der Vertrag des 24-Jährigen beim Meister gilt noch bis Sommer 2025, er war aber immer wieder mit anderen Spitzenclubs in Verbindung gebracht worden, zuletzt mehrfach mit Real Madrid.