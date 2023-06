Heilmoorbad in Schwanberg feiert 50 Jahre

Mehr als 250 Jahre lang prägten die Kapuzinermönche das Ortsbild von Bad Schwanberg, ehe am 16. Juni 1973 das Moorbad seinen Kurbetrieb aufnahm. „Heute verfügt unser Haus über 91 Zimmer mit 146 Betten, ein modernes Therapiezentrum und ein Panoramahallenbad mit Saunalandschaft“, erzählt uns Geschäftsführer Gernot Fraydl. Gernot Fraydl? Da war doch was. „Erst am Freitag hat ein Gast vor Rührung zu weinen begonnen, als er meinem Vater die Hand geben durfte“, so der Junior. Sein Papa ist eine Fußball-Legende, seine Heldentaten im Tor brachten ihm 27 Länderspiele, eine Karriere in Deutschland und in den USA. Zudem war Fraydl senior Trainer bei Sturm und GAK.