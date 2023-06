Motorrad-Raser mit 188 km/h im 100er unterwegs

Die Landesverkehrsabteilung Salzburg führte am Samstag unter anderem verstärkte Verkehrskontrollen in Flachgau durch. Dabei ging den Beamten ein Motorradfahrer ins Netz. Der Verkehrsteilnehmer war mit 188 km/h unterwegs. Erlaubt sind in diesem Teil des Gemeindegebiets von Strobl allerdings noch 100. Anzeige!