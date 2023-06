Zecken „kraxeln“ immer weiter auf die Berge hinauf

Bisher wurden 18 heimische Zeckenarten in Österreich beschrieben, nicht alle befallen Menschen. Immer wieder werden auch exotische Exemplare eingeschleppt. So wie die tropische Riesenzecke. Die wurde 2018 erstmals in Österreich nachgewiesen. In seiner Datenbank hat Walder noch keinen Eintrag dazu. Dass Riesenzecken auch in Tirol auftauchen, sei wahrscheinlich, sagt er. Die Gefahr einer Etablierung und Verbreitung sieht der Fachmann derzeit aber noch nicht.