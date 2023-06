Branchenboxen: Hier fliegen ab 18 Uhr die Fäuste!

Der Countdown läuft, der Startgong naht! Heute um 18 Uhr fliegen hier im Stream die Fäuste, sind PLUS-Abonnenten live beim ersten Branchenboxen in den Wiener Sofiensälen dabei. Nach Kfz-Mechanikern, Polizeibeamten und Co. treten auch Profis in den Ring. Ein Spektaktel ist garantiert.