Tickets für Kino-Musical „Greatest Days“ gewinnen

Rachel und ihre engsten Freundinnen sind große Fans von Take That. Während eines ihrer Konzerte versprechen sie sich, sich nie aus den Augen zu verlieren. Doch nach 25 Jahren sind die Frauen verschiedene Wege gegangen und haben sich verändert. Dennoch bleibt die Musik ihrer geliebten Boygroup immer in ihren Herzen lebendig. Als Rachel unerwartet Tickets für ein Reunion-Konzert von Take That in Athen ergattert, ruft sie die alte Bande wieder zusammen. Sie machen sich gemeinsam auf eine bewegende Reise, die von Gefühlen und Erinnerungen nur so strotzt.