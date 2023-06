Auftakt nach Maß: Andrea Mayr jubelte über Gold

„Die Leute haben mich hinausgetragen“

Bei der Blumen-Zeremonie sang die Oberösterreicherin bei der Fendrich-Hymne „I am from Austria“ inbrünstig mit, flossen Tränen. „Es ist unglaublich. Ich habe davon geträumt, aber aussprechen habe ich mich es nicht getraut“, hätte die Ärztin am liebsten die ganze Welt umarmt: „Die Leute haben mich hinaufgetragen. Es war so laut, so geil. Wenn man sich nicht mehr schnaufen hört, merkt man gar nicht, wie anstrengend es eigentlich ist. Aber natürlich ich war am Limit.“ Der steile Zielhang war für die Läuferinnen die reinste Tortur. Am Ende hatte Mayr nach 7,1 Kilometern und 1020 Höhenmetern 37 Sekunden Vorsprung auf die Kenianerin Philaries Jeruto Kisang.