Bursche drohte den Eltern, die Wohnung anzuzünden

Der wegen Eigentumsdelikten und Körperverletzungen amtsbekannte Bursche drohte, die Wohnung anzuzünden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese dessen Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an. Bei seiner Befragung in der Wohnung hatte sich auch herausgestellt, dass der 15-Jährige die Beamten angelogen hatte und ihn sein Vater zwei Tage zuvor nicht geschlagen hatte.