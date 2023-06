„Müssen die Welt verändern“

Das ist ab 2024 in Wien Devise. Er will an die Tradition der Festwochen „mit großem Schauspieltheater anschließen, ein mythisches, gewaltiges, Diskussionen herausforderndes Welttheater-Festival für alle und mit allen auf die Beine stellen“. Und nach seinem Genter Manifest plant er ein „Wiener Manifest“, in dem „die Welt dargestellt, aber auch durch das Manifest verändert wird. Es soll Ausgangspunkt für wichtige Debatten werden, an denen sich alle beteiligen sollen.“