So hielten 13 „Reißaus-Rinder“ einen Ort auf Trab

Vermutungen zufolge dürfte die Rinder ein Tier erschreckt haben, was sie dann den elektrischen Weidezaun bei Buchbach im Bezirk Waidhofen an der Thaya durchbrechen ließ. Dann war der Weg für 13 Rinder frei, die sich später in mehrere Gruppen aufteilten. Nicht nur vier Feuerwehren, sondern auch Polizei, Amtstierarzt, Jäger und beherzte Helfer waren im Such- und Rettungseinsatz.