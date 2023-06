French Open: Frauen-Ärger um Night-Sessions

Gleicher Preis

Die Argumentation ist verständlich. Aber auch andere Argumente haben etwas für sich: Ein Abendticket kostet freilich gleich viel, egal ob es ein „best of five“-Match der Männer oder eine „best of three“-Partie der Frauen ist. Passiert dann so etwas wie der Sieg der topgesetzten Polin Iga Swiatek am Samstag über die Chinesin Wang Xinyu, wäre der Unmut der Fans wohl groß. Swiatek hatte für das 6:0,6:0 nur 51 Minuten gebraucht.