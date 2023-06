Achtelfinale: Ofner - Tsitsipas ab 16.30 Uhr LIVE

2021 zog er sich eine Verletzung an der linken Ferse zu, musste operiert werden. Noch sieben Monate später hatte er Schmerzen. „Aber im April 2022 musste ich wieder spielen“, erinnert er sich. „Sonst wäre mein Ranking weggewesen.“ Es ging nur mit Schmerzmitteln. Sogar ein Challenger gewann er. „Es war eine einzige Tortur. Ich konnte kaum trainieren. Dass ich mich in den Top 200 hielt, war ein Wunder. Aber das zeigte mir, was möglich ist, wenn ich wieder fit bin.“ Es folgte eine zweite Operation, nach der er heuer stark zurückkam. „Da hat es endgültig Klick gemacht.“