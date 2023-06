Linz-Trainer Scheiblehner: „Das ist fast kitschig“

Gerald Scheiblehner (BW-Trainer): „Es dürften einige graue Haare dazugekommen sein. Ein unglaubliches Spiel. Ein Riesen-Dankeschön an den FC Dornbirn. Die 2. Liga ist eine Top-Liga und am Ende oben zu stehen, ist ganz schwierig. Wir sind besonders stolz. Die Mannschaft ist einzigartig und hat sich diesen Erfolg einfach verdient. Wir haben unglaublich viel investiert und es ist schön, wenn du am Ende so belohnt wirst. Wir sind am großen Ziel angelangt, jetzt feiern wir richtig.“