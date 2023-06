Gletscher prägten die Ötztaler über 400 Jahre

Sie sind dem Tode geweiht und wie die Menschen präsentieren sie sich in der letzten Lebensphase im wahrsten Sinne zurückgezogen: die Gletscher. Vor gar nicht allzu langer Zeit waren sie mächtig und sogar furchteinflößend. Dieser spannende Lebenszyklus – zumindest jener der Ötztaler Gletscher – wird seit Donnerstag im Turmmuseum in Oetz in der Ausstellung über „400 Jahre Beziehung zwischen Mensch und Gletscher“ erzählt. Die Inszenierung, die gänzlich ohne Fotos auskommt, ist bis Oktober zu sehen.