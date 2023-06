Lilihill hat neun Immobilien verkauft

Jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel: Lilihill-Chef Franz Peter Orasch, der in den vergangenen Jahren gleich mehrere wertvolle Immobilien in Klagenfurt aufgekauft und saniert hatte, hat neun Prachthäuser in der Landeshauptstadt an die Ertani Realinvest GmbH verkauft. Dahinter steckt die Privatstiftung des Kärntner Industriellen Erhard Schaschl. Der Ex-Wienerberger-Chef und Eigentümer der Treibacher AG, der schon 2019 Anteile des Stadthotels Moser-Verdino und des Gebäudes am Heuplatz 4 erworben hatte, kaufte nun beide Komplexe zu 100 Prozent.