Am „Abschiedstag“ soll eine Demonstration her

Einige Abschiede schon fix

Weil Sturm eine fixe Gruppenphase garantieren kann, hofft Hierländer, dass auch Goalie Okonkwo (was an dessen Verlängerung bei Arsenal hängt) beim Trainingsstart wieder mit an Bord ist. Ob der steirische U19-Team-Goalie Matteo Bignetti (Frankfurt II) geholt wird, ist offen, sicher fehlen werden am 23. Juni die Fixabgänge Ingolitsch, Ljubic, Ajeti (die heute vorm Spiel verabschiedet werden) sowie Jörg Siebenhandl, dem er heute einen gelungenen Abschiedseinsatz wünscht: „Weil der Jörg ein Vollprofi ist, vor dem ich den Hut ziehe, wie er den Gang in die zweite Reihe verkraftet hat.“ Zurecht erhält der 33-jährige zweifache Cupsieger heute nach sechs Jahren mit seinem 224. Sturm-Einsatz von Beginn an einen ordentlichen Abschied.