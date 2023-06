Ab heute Party-Stimmung trotz weniger Budget

Heute Abend ist es so weit – das Jugendkulturfestival „Fifty-Twenty“ startet. Und das gleich einmal mit einer Kampfansage an die Hochkultur: Im ehrwürdigen Karl-Böhm-Saal im Festspielhaus legt nämlich zum Beginn der Festivalreihe der deutsche Star-DJ und Musikproduzent Gregor Tresher auf. Für Größen wie Depeche Mode, Moby, Mark Lanegan und Camouflage fertigte er bereits erfolgreiche Remixes an.