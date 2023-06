Mit Moped auf Straße gestürzt, Biker kracht in Lkw

Der erste Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19.15 Uhr. Eine 44-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße Neubaugasse in Wattens in östliche Richtung. Hinter ihr fuhr ein 15-Jähriger mit dem Moped in dieselbe Richtung. „Der Jugendliche wollte das Auto der Frau links überholen, als dieses plötzlich auch nach links abbog“, heißt es von der Polizei. In Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 15-Jährige krachte auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Die Rettung lieferte ihn in das Krankenhaus Hall ein.