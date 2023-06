Oberösterreich bleibt am Jobmarkt Vorzugsschüler

Die Arbeitslosigkeit bei den Über-55-Jährigen ging zurück, auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen fiel - das sind zwei Entwicklungen, die beim Blick auf die Arbeitslosen-Statistik für den Mai 2023 positiv stimmen. Dass im Vergleich zum Vorjahr die Arbeitslosenquote in Oberösterreich trotzdem um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent stieg, änderte am Resultat nichts: Oberösterreich ist der Vorzugsschüler am Jobmarkt.