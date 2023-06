Smartphone-Dieb durch Anruf entlarvt: Anzeige!

Anzeige auf freiem Fuß

Zwei Polizisten, die nicht im Dienst, aber zufällig in der Nähe waren, hielten den Dieb schließlich an. In Begleitung zweier Streifen wurde der Pole zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. Schlussendlich wurde der 57-Jährige auf freiem Fuß an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft angezeigt.