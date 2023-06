Auf Grabher wartet das Match ihres Lebens

Neue Ziele gefragt

Daher muss man sich nun neue Ziele setzen. „Ich habe ursprünglich gesagt, wenn sie die Top 100 erreicht, gebe ich Ruh“, so Bresnik. Danach nahmen er und Julia eben die Top 50 in Angriff, die sie mit einem heutigen Sieg wohl erreichen würde. „Mittlerweile denke ich, dass für sie sogar die Top 20 drin sind. Diese Athletik und diese Vorhand haben nicht viele Spielerinnen.“ Und damit kann sie mit fast jeder Gegnerin in den Rallyes mithalten. Von der Überraschung gegen die ebenfalls sehr athletische Gauff will Bresnik aber nicht reden. „Da ist Julia klare Außenseiterin.“G. Bachler