„Das brauch ich nicht, um in Stimmung zu kommen“

Das Lied ist eine Ode an das Schwitzen, wobei der Jahrhundert-Kicker nicht nur die gesundheitlichen Vorteile eines Saunagangs hervorhebt, sondern auch die damit verbundenen kulinarischen (und alkoholischen) Genüsse nicht zu kurz kommen lässt. „Aber das brauch ich wirklich nicht, um in Stimmung zu kommen“, sprach Prohaska den Durstlöscher an. Am 13. Juni wird im Schweizerhaus die neue Single vorgestellt. Diesmal wohl ohne viel Schweiß.