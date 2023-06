Billigstrom soll direkt vom Nachbarn kommen

Ausbau der Windkraft

Das Thema Energie beschäftigt die Vorderweißenbacher auch in anderer Sache: Die Windkraftanlage soll ausgebaut werden. Der Betreiber will sieben in die Jahre gekommene Windräder abbauen, dafür neun neue und größere errichten. Dazu versammelte die Gemeinde interessierte Bürger zu einem ersten Infoabend.