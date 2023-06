Geruchlos, aber hörbar: Wenn die Scheide „pupst“

Ups ... und schon ist der „Pups“ passiert. Dieses Geräusch will wohl keine Frau von ihrem Körper hören. Selbst, wenn man keinen unangenehmen Geruch wie beim „Darmwind“ zu befürchten hat, würden wohl die meisten Betroffenen am liebsten sofort im Boden versinken. Am häufigsten muss „sie“ damit beim Sex (70%), gefolgt von Haltungs- und Lageänderung (20%) sowie beim Sport (10%) rechnen.