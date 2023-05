76 Unfälle mit 85 Verletzten, 37 „Scheine“ weg

Ebenfalls am Samstag kam es zu einem schlimmen Motorradunfall. Im Felbertauern-Tunnel krachte ein Lenker (22) frontal in das letzte Fahrzeug einer Kolonne. In Summe ereigneten sich am Pfingstwochenende 15 Unfälle mit Bikern, bei denen 16 Personen Verletzungen davontrugen.