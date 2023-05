31-Jähriger mit Bergeschere aus Wrack geschnitten

Horror-Crash am Samstag im sogenannten „Märzentunnel“ im Tiroler Zillertal! Ein 31-Jähriger geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Vier Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Auch in Imst und Weer kam es zu Unfällen.