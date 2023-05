Westwien nach Sieg über Fivers im HLA-Finale

Die Fivers, die am Donnerstag einen 11-Punkte-Rückstand beinahe noch wettgemacht hatten, zeigten aber wieder Comeback-Qualitäten und schafften dank fünf Toren in Serie von Marin Martinovic und Marc-Andre Haunold den Anschluss (20:21). Doch Westwien, angeführt von Franko Lastro (11 Tore) und Markus Mahr (9), fing sich wieder und fordert nun im Finale den HC Linz, der Titelverteidiger Krems überraschend in zwei Spielen entthront hat. Die „best of three“-Finalserie beginnt am Sonntag in Maria Enzersdorf.