Hummels: „Definitiv noch nirgendwo gesehen“

„Ich habe selten erlebt wie eine Stadt, ein Verein so unglaublich auf ein Spiel hingefiebert hat. Die Euphorie in den letzten Wochen, in unserem Stadion oder egal, wo man hingegangen ist, war so groß, wie ich es selten erlebt habe.“ So beginnt Hummels sein jüngstes Instagram-Posting. Er zeigt dazu ein Foto von sich, wie er schier im Erdboden zu versinken droht. Die Enttäuschung, den Titel nicht geholt zu haben, sei riesig, schreibt Hummels. Aber eigentlich hat das Posting einen anderen Sinn: den Fans höchsten Tribut zu zollen. „Was mir allerdings am wichtigsten ist, ist darüber zu sprechen, was nach dem Spiel passiert ist. Die Reaktion von euch im Stadion war genau das, was diesen Verein ausmacht. Klar waren erst alle enttäuscht und wussten nicht, wohin mit den Emotionen. Und trotzdem blieb das Stadion beinahe komplett gefüllt und eure Anfeuerungen und Aufmunterungsversuche waren außergewöhnlich. Auch nach dem Spiel auf der Straße, heute am Trainingsgelände oder gerade am Phönixsee gab es ausschließlich Trost und sogar schon wieder Motivation für die kommende Saison“, schreibt Hummels.