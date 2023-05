Via E-Mail: „Polizeiliche Vorladung“ für Wienerin

Aufgrund von Informationen, die wir bei einer Computerdurchsuchung erhalten haben, gehen wir gegen Sie wegen Kinderpornografie, Pädophilie, Cyberpornografie, sexueller Belästigung und unsittlicher Nötigung vor" - so beginnt das Schreiben, das Anna S. (Name geändert) aus Wien kürzlich per E-Mail erhalten hat.